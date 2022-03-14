Заболеваемость ОРВИ в Карелии упала на 40 процентов за неделю

За прошлую неделю в Карелии зафиксировали 4924 заболевших ОРВИ и гриппом. По данным Роспотребнадзора, это ниже эпидемического порога на 15,7 процента.

Самая высокая заболеваемость в возрастных группах 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет – 275,9, 246,5 и 161,4 на 10 тысяч населения соответственно.

В Петрозаводске за прошлую неделю зарегистрировали 2238 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости 79,7 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидемического порога на 43,8 процента.

По сравнению с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом стала ниже на 40,8 процента.

Госпитализированы с диагнозом ОРВИ за неделю 23 человека. // Фото: medaboutme.ru