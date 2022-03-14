14 марта 2022, 16:31
Радист из Карелии Роман Грудов погиб на Донбассе
Артур Парфенчиков сообщил об уроженце поселка Пяозерский, который погиб при исполнении воинского долга
При исполнении воинского долга на Донбассе погиб уроженец Карелии Роман Грудов. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
По информации губернатора, сержант служил в Мурманской области, но родился и вырос в карельском поселке Пяозерский. Был старшим радистом разведбатальона.
Парфенчиков выразил соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего. Сколько лет было Роману Грудову, глава республики не уточнил. Фото pixabay.com/Myriams-Fotos