Жители Карелии проявили повышенный интерес к складным смартфонам с ИИ

Рынок смартфонов в 2024 привнёс ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в новом году. При этом некоторые тренды оставались прежними: к примеру, продолжился рост китайских брендов.

Как следует из статистики, в Карелии наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme — 24% и 17% соответственно. Третью строчку занимает бренд Samsung с 11%. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 15%, за ним идут Samsung (14%) и Xiaomi (12%).

Одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 году стал искусственный интеллект. За год были презентованы новые гаджеты и обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ — например, краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объёма текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и т.д. Как следствие, жители Карелии начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 году приобрели на 50% больше устройств с ИИ и потратили на них на 40% больше, чем годом ранее.

Начало этого года продолжилось выходом смартфонов с усовершенствованными возможностями искусственного интеллекта: самой популярной моделью стала Galaxy S25 Ultra.

Ещё один сегмент, который набирал популярность на протяжении всего 2024 года — складные и раскладные смартфоны. Это относительно новый для российской аудитории гаджет, однако с ростом предложения вырос и интерес потребителя.

«Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов. Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и т.д. И сегодня потребитель ищет не столько нового гаджета с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новых, нестандартных функций и конфигураций. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности»,

— поделился директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

Фото: Пресс-служба Мегафон