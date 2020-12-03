Жители Карелии полетят в Анапу по льготной цене

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) утвердило список направлений из аэропорта Анапы, перелеты по которым будут субсидироваться, сообщает сайт АвиаПорт.Ru



Одним из городов-везунчиков стал Петрозаводск. Авиакомпания "Северсталь" пустит по этому направлению авиалайнер Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 93 пассажиров.

Всего в программу попали маршруты четырех авиакомпаний по девяти направлениям.

Рейсы авиакомпании "РусЛайн" будут доступны пассажирам по специальным тарифам в пять городов: Брянск, Калуга, Курск, Псков и Тамбов. Причем маршрут в Тамбов будет новым. Период действия субсидий на перелеты с 1 июня по 30 сентября 2021 года. Полеты будут совершаться на воздушных судах Bombardier CRJ 100/200 вместимостью до 50 кресел.

"Костромское авиапредприятие" запустит новый рейс из Анапы в Кострому в период с 12 июня по 12 сентября 2021 года. Рейсы будут обслуживать самолеты АН-26, вместимостью до 41 пассажира.

От редакции. Возможно здесь неточность. Ан-26 известен как грузопассажирский и, по большей части, военный самолет.

С 1 мая по 30 июня 2021 год авиакомпания S7 Airlines продолжит полеты в Иваново и откроет новое направление в Липецк. Оба рейса будут выполняться на воздушных судах Airbus A 319, вместимостью до 144 пассажиров.

О международном аэропорте Анапа

В январе-октябре 2020 года аэропорт Анапа обслужил 1 717 236 пассажиров, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По итогам 2015 года признан лучшим региональным аэропортом страны с пассажиропотоком до 2 млн человек на 2-й национальной премии "Воздушные ворота России". В 2015 году удостоен звания лучшего регионального аэропорта России с пассажиропотоком до 2 млн человек в год. Лауреат национальной премии "Воздушные ворота России" по итогам 2019 года.

Фото с сайта aviaport.ru