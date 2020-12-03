Завтра пройдет вебинар для волонтёров и НКО, помогающих пожилым людям

4 декабря состоится вебинар для волонтёров и НКО, заинтересованных в проектах по оказанию помощи пожилым, сообщается на сайте городской администрации.

В рамках онлайн-встречи будут рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки заявок на участие в конкурсах «Забота рядом» и «Серебряный возраст». Мероприятие пройдет 4 декабря с 11.00 до 13.00 часов.

В рамках онлайн-встречи будут рассмотрены вопросы, касающиеся содержательной и технической частей заявок. Организатором мероприятия выступает Благотворительный фонд «Хорошие истории».



Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.



Социальные проекты призваны поддержать инициативы, направленные на повышение качества жизни людей старшего поколения.

Подробнее об участии в конкурсах можно узнать на сайте организаторов.