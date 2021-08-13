Жители Карелии похвастались выращенными арбузами

Жители Карелии похвастались в соцсети необычным для северного края урожаем арбузов и дынь. Снимок карельского арбуза, выращенного в теплице в соседстве с огурцами, опубликовал правительственный паблик. Подписчики подхватили и тоже стали выкладывать фотографии с урожаем этого аномально теплого для Карелии лета.

Судя по комментариям, южную культуру выращивают в Пудоже, поселке Колово Пудожского района, Верховье, Суоярви и Эссойле.

В Пудоже также выращивают лещину, а в Эссойле еще и дыни.

По словам огородников, карельские арбузы не такие сладкие, как южные, но тоже очень вкусные и ароматные.

Причем если в предыдущие годы арбузы успевали вырасти небольшими, то этим летом плоды достигают 7 килограммов и 73 сантиметров в обхвате.

Огородники поделились и некоторыми секретами по выращиванию бахчевых. Например, покупают семена холодоустойчивые, на рассаду высаживают в феврале.