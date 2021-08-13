13 августа 2021, 11:27
Соцсети

Заброшенный стадион реанимируют в Петрозаводске

В районе СКЗ реконструируют старую площадку для занятий спортом, сообщил в соцсети градоначальник

Заброшенный стадион в районе сулажгорского кирпичного завода в столице Карелии восстановят. Чиновники договорились с одной из строительных компаний о реконструкции площадки.  

В ближайшее время на старом стадионе разровняют участок, отсыпят, восстановят футбольные ворота, зальют площадку с резиновым покрытием и установят баскетбольное кольцо. Об этом в соцсети написал сити-менеджер Владимир Любарский. Работы должны закончиться до конца лета.

В планах оборудовать площадку с уличными тренажерами. (фото источника)

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Метки: 
СКЗ
новости петрозаводска
стадион
владимир любарский