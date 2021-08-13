Голодающему итальянскому тигренку в Петербурге ищут кормящую мать

Крохотному цирковому тигренку срочно нужна кормящая собака крупной породы. От родившегося на днях в Санкт-Петербурге малыша отказалась мать-тигрица. Собаку-кандидата нашли, неизвестно только, примет ли она чужого детеныша. Сообщение о поисках кормилицы распространили в соцсетях, пишет «Фонтанка».

Тигренок родился в цирке на Фонтанке, его мама приехала в Россию в феврале прошлого года с итальянским цирком Circo Togni. Из-за коронавируса труппа вынуждена была задержаться в Петербурге.

Малышу всего пять дней, тигрица не стала его кормить. Пока он получает смесь, но нужна приемная мама. Сотрудники цирка ищут собаку крупной породы.

«Нужно, чтобы она была с прививками, желательно жила в квартире, но без кошек, либо в вольере, но не совсем дворовая», - сказано в сообщении.

Потенциальная приемная мама нашлась, к ней ночью 13 августа выехали специалисты цирка. Вопрос лишь в том, примет ли она тигренка. Если нет, поиск продолжат. // Фото: «Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга» / Facebook