Жители Карелии почтили память знаменитого земляка Михаила Перхина

Участники инициативной группы по увековечению памяти Михаила Евлампиевича Перхина зажгли свечи цветов карельского флага и возложили цветы к памятнику талантливого ювелира в Петрозаводске. Поводом для этого стало 120-летие со дня его ухода. Несмотря на то, что с этого события прошло уже более века, жители Карелии и ценители его творчества помнят о своем известном во всем мире земляке и чтут его.

— В его жизни еще есть много загадок, и исследователи до сих пор изучают его жизнь, чтобы найти истоки его таланта, — говорят члены инициативной группы.

Михаил Перхин был не только ювелиром. Его можно с полным правом назвать «карельским левшой», ведь большинство секретов, спрятанных в императорских пасхальных яйцах, являются микроскопическими копиями больших реальных объектов, таких как карета или поезд с воспроизведенными со всей скрупулезностью деталями.//фото Андрея Осипова