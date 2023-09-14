14 сентября 2023, 19:27
В центре карельской столицы выросли грибы
Жительница Петрозаводска, прогуливаясь по парку, нашла семейку опят
Женщина шла по парку «Ямка» и, заметив необычные для города грибы, удивилась.
«Давно не видела таких идеальных опят! Тем более, в городском парке. Сразу активно засвербело под мантией, захотелось на дачу и в лес», — поделилась эмоциями Надежда Николаенко.
Многие любители-грибники ждут сезона осенних опят. Эти грибы появляются в основном поздней осенью. Растут на пнях, поваленных и живых деревьях.
Этот год выдался удивительно урожайным на грибное лакомство. Кстати сказать, грибочки порадуют своими вкусовыми качествами любого гурмана, ведь из опят можно приготовить множество блюд. // фото Надежды Николаенко