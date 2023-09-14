В центре карельской столицы выросли грибы

Женщина шла по парку «Ямка» и, заметив необычные для города грибы, удивилась.

«Давно не видела таких идеальных опят! Тем более, в городском парке. Сразу активно засвербело под мантией, захотелось на дачу и в лес», — поделилась эмоциями Надежда Николаенко.

Многие любители-грибники ждут сезона осенних опят. Эти грибы появляются в основном поздней осенью. Растут на пнях, поваленных и живых деревьях.

Этот год выдался удивительно урожайным на грибное лакомство. Кстати сказать, грибочки порадуют своими вкусовыми качествами любого гурмана, ведь из опят можно приготовить множество блюд. // фото Надежды Николаенко