ЭКО дало шанс на счастье супружеской паре из Карелии

Текст:Алина Гапеева

Не все супружеские пары готовы смириться с участью бездетных семей – остаться вдвоем. Ирина Савина вместе с супругом Игорем из поселка Матросы долго ждали наступления беременности. Все попытки зачать дитя оказались безрезультатными.

Бездетность — проблема не новая, но, к сожалению, тема бесплодия становится все более актуальной. По данным нового доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ), опубликованного 4 апреля 2023 года, бесплодием страдает около 17,5% взрослого населения, то есть примерно каждый шестой человек в мире. При этом нет существенных различий в показателях распространенности бесплодия в разных регионах мира. В странах с высоким, средним и низким уровнем дохода показатели сопоставимы, и это означает, что бесплодие представляет собой серьезную проблему здравоохранения для всех стран и всех регионов. Это сухие цифры и констатации. А как быть супружеским парам, которые мечтают о детях, но тщетно?

Савины решили прибегнуть к вспомогательной репродуктивной технологии, а точнее, к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). При этой процедуре первые несколько дней получившихся эмбрионов проходят вне женского организма, как говорится, «в пробирке».

Так из пробирки в их семье на свет появились два чудесных малыша. С тех пор прошло 17 лет. Сейчас Ирине удается совмещать ответственную работу заместителя главного врача Пряжинской больницы с обязанностями заботливой матери мальчиков-двойняшек и внимательной супруги для любимого мужа.

Последняя надежда

Ирина рассказывает, что ожидание чуда появления детей в их семье затянулось на годы. На тот момент, когда Ирина с мужем решили прибегнуть к ЭКО, будущей маме исполнилось 37 лет. Надо сказать, что на этот шаг супруги решились осознанно, хорошо понимая, что их ждет. Специалисты знают: чем старше женщина, тем ниже вероятность забеременеть. Шанс есть, но не стопроцентный. Ирина предполагала, что попыток зачатия может оказаться не одна, а несколько и каждая будет нести за собой финансовые и эмоциональные затраты. Но желание иметь детей оказалось намного сильнее предстоящих трудностей: супруги решили ехать в Санкт-Петербург. В Петрозаводске в то время клиники, которая могда бы помочь бездетным парам, не было. После всех необходимых медицинских мероприятий и процедур наступила долгожданная беременность. Второй попытки не потребовалось: на самой ранней стадии тест оказался полосатым. Ирина на расстоянии была под наблюдением: в любой момент можно было набрать номер доктора, задать вопросы, услышать советы.

Они такие разные

Ирина мечтала о «королевской двойне» — девочке и мальчике, но под сердцем женщины уже бились два крохотных сердечка братьев-двойняшек Максима и Руслана. Беременность протекала легко, без проблем. Малыши развивались как положено. Счастливые родители уже тогда заметили разницу характеров детишек: один из малышей все время елозил и крутился в утробе, от этого живот мамы постоянно менял форму. А второй мальчик, напротив, оказался намного спокойнее своего брата.

В небольшой квартире в Петрозаводске, где проживали будущие родители, почти все было готово для появления долгожданных детей: две кроватки, удобная коляска, бутылочки, ползунки и распашонки. Пацаны появились на свет вовремя с разницей в одну минуту. Счастливые папа и мама уже в первые минуты жизни могли подержать детишек на руках и наглядно убедиться, что сыновья отличаются друг от друга не только характерами, но и внешне: Максим — крупный, с широкой костью, как у папы, а Руслан больше походил на маму — немного меньше и изящнее брата.

Приятные хлопоты

Для родителей наступили бесконечные хлопоты по уходу за малышами: бессонные ночи, мокрые пеленки, прогулки на свежем воздухе. Причем проживание на пятом этаже совсем не отразилось на их количестве: Ирина приспособилась быстро собирать и разбирать коляску вместе с малышами. Муж старался во всем ей помочь. Ночами папа по очереди подкладывал сыновей к маминой груди подкрепиться, а когда у малышей болели животики или резались зубки, глаз не смыкал, утром же отправлялся на работу: в семье все растят детей.

Особую радость доставляло ему купание малышей. Новоиспеченные родители даже не замечали трудностей: их радовали детский лепет, улыбки и веселые глазки малышей.

Ирина вспоминает, что дети росли дружно и развлекали сами себя: подолгу рассматривали друг друга, протягивали игрушки, разговаривали и безудержно хохотали. Первым встал на ножки Руслан, а ближе к году – Максим. Знакомиться с окружающим миром братьям оказалось намного проще. К тому же двое – это уже команда. Многие места в квартире они обследовали, помогая друг другу передвигать стульчики, подсаживали и придерживали друг друга. Труднодоступные шкафчики не остались без внимания шустрой команды, в них быстро заводился беспорядок. О том времени родители вспоминают с улыбкой.

На прогулке бойких малышней нужно было не упускать из вида. Кто-то из прохожих, наблюдая за бегающими малышами, предложил маме двойняшек надеть поводки для прогулки, но Ирина посмеялась: она спокойно относилась к их шалостям, да и какому ребенку не интересно попробовать мир на ощупь.

Спустя некоторое время небольшая квартирка в центре Петрозаводска показалась тесной для семьи Савиных, и родители решили перебраться в собственный дом в поселке Матросы. У ребят появилась своя комната, где они и сейчас любят проводить время вместе. Ребята пошли в первый класс в сельскую школу. Усидчивому и рассудительному Максиму хорошо давались математика и информатика, Руслану — языки, он явный гуманитарий.

Мамина профессия медицинского работника ответственна, трудна и требует много сил, дети это понимают и стараются всячески помогать маме: убираются в доме, в снежную погоду дружно берутся за лопаты и чистят двор. Умеют приготовить простые блюда: сварить пельмени или макароны, пожарить картошку. Но, пожалуй, больше всего любят с мамой заниматься выпечкой.

Со слов мамы, приятели и недруги у сыновей общие. Между собой братья иногда ссорятся, хотя споры решают при помощи кулаков — дерутся отчаянно, от души. Свидетелем «мужского» разговора между Максимом и Русланом однажды стала их общая знакомая девочка. Бурная ссора братьев ввела ее в шоковое состояние. Битва быстро началась, так же скоро и закончилась: разгоряченные дракой Максим и Руслан продолжили играть как ни в чем не бывало, а малышка еще долго стояла в оцепенении.

Дети растут, взрослеют, будущие профессии выбрали по своим интересам и поступили в разные учебные заведения. Расставание они переживали болезненно и очень скучают друг по другу. В короткие встречи в выходные дни они стараются проводить время друг с другом: делятся новостями, много смеются и, конечно, играют в теннис, баскетбол, катаются на лыжах — семья Савиных отдает предпочтение активному отдыху.

Однажды Максим и Руслан задали Ирине вопрос, кого больше любит мама.

«Я люблю вас совершенно одинаково, ведь невозможно любить правую руку больше, чем левую»,

— улыбнулась она.

Ирина поделилась небольшим секретом: оказывается, в Пряжинском районе есть много семейных пар, которые стали родителями благодаря ЭКО. Но, как правило, не многие решаются об этом говорить открыто. Это и понятно: традиционно проблема с рождением ребенка – очень личная. Но Ирина с мужем не скрывают: быть мамой и папой – это великое счастье, а родители двойняшек счастливы вдвойне. Так что, не надо отчаиваться, из каждой ситуации найдется выход.// фото Алины Гапеевой, из семейного архива Савиных, скрин видео