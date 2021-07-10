10 июля 2021, 16:31
Жители Карелии отмыли скалы от надписей, оставленных туристами из Тулы
Туляки осудили поступок своих земляков-художников
Гости из Тулы оставили на карельских скалах напоминание о себе.
«Тула. Виталик. Вектас. Рамик. 2021. 04. 23»,
- коряво выведено белой краской на скале.
Отмывать такой привет от художников-туристов пришлось жителям Карелии, сообщает mk.tula.ru.
«Уважаемые гости Карелии! Скалы отмыли от ваших каракуль! Нашелся «умник» - ваш земляк - и на чистом месте оставил память о себе»,
- обратились жители нашего края к путешественникам.
Туляки осудили поступок своих земляков: «Написали они, а стыдно нам». Некоторые даже извинились за них.
Напомним, в республике ранее вдоль трасс отмыли скалы от рисунков современных гостей. В 2020 году сообщалось о том, что было очищено 30 тысяч квадратных метров площади.
(фото 1tulatv.ru)