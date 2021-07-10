Казачьи подразделения предложили создать в Росгвардии

Глава государства оценил идею с появлением казачьих подразделений в Росгвардии. Об этом сообщил полпред главы президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он написал Владимиру Путину, а президент поддержал инициативу. Чайка добавил, что речь идет о чисто казачьих формированиях – полки, батальоны.

«Они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать»,

- приводит РИА новости слова Чайки.

Впервые идею привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности Чайка озвучил еще в марте. (фото Виталий Тимкив, rg.ru)