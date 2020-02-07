Жители Карелии неоднозначно отнеслись к поведению матери в суде

Мнения жителей Карелии в опросе, устроенном порталом «Петрозаводск говорит» по необычному правовому казусу, разделились. Хотя, суммируя, можно сказать, что большинство опрошенных действий кормящей матери не одобряет.

Напомним, жительница Лахденпохьи пришла в суд с полуторагодовалым ребенком, которого не с кем было оставить и в процессе заседания решила покормить его грудью. Это заметила прокурор, назвала не эстетичным и обратила внимание судьи. Судья сказала, что подобное недопустимо и женщина покинула зал суда.

В законодательстве нет четкого определения того, что подобные действия недопустимы, женщина и ее адвокат не усматривают в этом ничего особенного. Представители закона считают иначе. Портал «Петрозаводск говорит» поинтересовался мнением читателей.

Так выглядят итоги голосования на сайте:

Как видите, большинство читателей поддерживают женщину, не усматривая в ее поведении ничего неприличного.

А вот итоги опроса, проведенного в соцсетях. Здесь, как видим, большинство не одобряет поведения женщины.

Впрочем, если суммировать итоги, то все же большинство склонно думать, что женщина была не права, затеяв кормление ребенка грудью в суде.