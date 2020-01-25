В Петрозаводске автоинспекторы проверили состояние маршруток

В Петрозаводске завершилось профилактическое мероприятие «Безопасный автобус». В ходе акции автоинспекторы проверили маршрутные автобусы на выпуске на линию, провели массовую проверку автобусов на пункте прибытия междугородных и пригородных маршрутов.

Кроме того, как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, совместно с сотрудниками МУГАДН провели рейды на конечных остановках маршрутного транспорта, контролировали соблюдение ПДД водителями на маршрутах патрулирования.

По итогам акции 43 водителя автобусов привлечены к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения, в отношении 6 должностных лиц автопредприятий вынесены определения о возбуждении дел об административных правонарушениях.