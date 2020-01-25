В Петрозаводске начальники спасательных отрядов боролись с огнем

В Петрозаводске начальники пожарно-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по Республике Карелия вышли на огневую полосу психологической подготовки пожарных. Тренировка прошла в условиях максимальной приближенности к реальному пожару.

Как отметил руководитель занятий – подполковник внутренней службы Роман Ермошкин, данная полоса препятствий предназначена, прежде всего, для выработки у обучаемых морально-психологических качеств и степени готовности шагнуть в огонь, перебороть чувство страха перед огненной стихией и является неотъемлемой частью обучения как пожарных, так и руководящего состава.

Ведь на реальных пожарах, когда приходит большая беда, стоят под угрозой жизни людей, и в огонь идут все, от простого пожарного до руководителя. Как говорят сами пожарные, в борьбе с огнем полковников нет, перед огнем все равны.

– Прошедшая тренировка лишний раз доказала, что руководители наших пожарно-спасательных отрядов готовы вместе с подчиненными плечом к плечу идти в огонь,

– отметил в заключении Роман Ермошкин.

Фото Владимира ШМЕЛЕВА