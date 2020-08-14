Жители Карелии могут подлечить алкоголизм за счет государства

Министерство соцзащиты Карелии и подведомственные учреждения в последние дни распространяют в карельских пабликах информацию о финансовой помощи гражданам в лечении алкоголизма. Размер помощи заявлен в размере не более чем 6 тысяч рублей.

«Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта на осуществление мероприятий, связанных с лечением алкогольной зависимости, имеют граждане из малоимущих семей с детьми в размере их стоимости, но не более 6000 рублей», - цитирует министра соцзащиты Ольгу Соколову Центр социальной работы.

(По правилам русского языка тут речь идет о детях, чья стоимость не более 6000 рублей, но не суть).

В центре социальной помощи порталу «Петрозаводск говорит» объяснили, что выплата единоразовая, осуществляется в рамках социального контракта. Это обозначает, что сначала человек должен заявить о своем трудном положении, доказать, что малоимущий, что есть дети (количество неважно), а потом комиссия решит, выдавать ли ему деньги на лечение.

Есть однако и другой, беззаявительный способ для лечения. Тоже единоразовая выплата в размере 5000 рублей, но она полагается только на лекарства, выписанные врачом, на восстановление документов, проезд к месту лечения, если оба родителя безработные или если человек пострадал при пожаре. В этом случае, сначала человек тратит свои деньги, а потом государство ему их возмещает.

В любом случае, желающим получить эти выплаты, обязательно проконсультироваться для начала в Центре социальной работы Карелии.