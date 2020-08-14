Школьников и студентов предложили обеспечить масками до конца года

Парламентарий Василий Власов обратился в Минздрав с предложением обеспечить российских школьников и студентов медицинскими масками.

«В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе», - приводит выдержку из обращения RT.

Депутат Госдумы отметил, что в стране по-прежнему фиксируются новые случаи коронавирусной инфекции. По его мнению, его инициатива поможет минимизировать риски распространения заболевания в учебных заведениях.