Пожарные парашютисты Карелии завершили тушение лесных пожаров в Сибири

В июле 2020 года 25 специалистов парашютно-десантной службы Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в течение двадцати дней принимали активное участие в ликвидации лесных пожаров на территории Красноярского края, сообщает в своем паблике авиалесоохрана Карелии.

Министерство лесного хозяйства Красноярского края и КГАУ «Лесопожарный центр» региона высоко оценили вклад специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов в борьбу с огнем на территории Сибири и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

В адрес организации и личного состава направлены благодарственные письма.