Жители Карелии дорогу к своей деревне пробивают через суд

Текст: Антонина Кябелева, фото: Любовь Макарова

Деревня Викшица расположена в 35 километрах от Кондопоги. В Викшице официальную регистрацию имеют всего два человека. Но деревня постепенно оживает. Здесь построили свои дома более двух десятков семей. Правда, чтобы преодолеть 35 километров от районного центра до деревни, придется истратить полтора часа, иметь крепкие нервы и желательно внедорожник.

Несмотря на близость к районному центру, в Викшице до недавних пор не было даже электричества. Только пару лет назад в результате отчаянной борьбы местных жителей в деревне появился свет.

Главная проблема, которая отравляет жизнь в деревне, это 11 километров раздолбанной дороги, которая в период дождей превращается в трудно проходимое препятствие. Жительница деревни Любовь Макарова к кому только ни обращалась с просьбами привести дорогу общего пользования в нормальное состояние. Но ни муниципальная власть, ни республиканская, ни администрация российского президента ничего с дорожными проблемами сделать не смогли.

«Дорога не обслуживалась, наверное, лет сорок. Она заросла кустарниками, она вся в ямах, после дождей дорога превращается в реку. Проехать можно только на высоких машинах, на легковых после дождя не проехать»,

- рассказала Макарова.

Отчаявшись добиться от чиновников хоть каких-то телодвижений в сторону обустройства дороги, которая с каждым годом становилась все более непроезжей, Любовь Макарова и другой житель деревни Алексей Тигушкин обратились с административным иском к Кончезерской сельской администрации в Петрозаводский городской суд. В январе 2022 года иск был принят к производству.

Дорога, соединяющая деревню с трассой Кола, является единственной, по которой можно доехать до Викшицы. Истцы просили суд признать незаконным бездействие поселковой администрации и обязать ее привести дорогу в нормативное состояние. В качестве заинтересованного лица к суду были привлечены администрация Кондопожского муниципального района и карельский минтранс. Выяснилось, что в конце 2021 года дорога была передана в собственность Кондопожского района. Истцы ходатайствовали о привлечении районной администрации в качестве ответчика. Однако им отказали и в удовлетворении ходатайства, и в удовлетворении исковых требований.

Решение Петрозаводского городского суда жители деревни обжаловали в Верховном суде РК, где на спорную ситуацию посмотрели под другим углом.

Глава кончезерской администрации Алексей Нефедов пояснил в суде, что подъезд к деревне Викшица был оформлен в собственность поселения с целью передачи ее в республиканскую собственность. Однако передать ее в республиканскую собственность так и не удалось.

В Верховном суде РК пришли к выводу, что петрозаводский суд необоснованно отказался привлечь в качестве административного ответчика администрацию Кондопожского района, которая с декабря 2021 года является собственником дороги, а значит, обязана содержать ее в нормативном состоянии. В суд были представлены документы, подтверждающие, что уже долгое время дорога находится в крайне запущенном состоянии.

Верховный суд отменил решение Петрозаводского городского суда, признал незаконным бездействие как администрации Кончезерского сельского поселения, так и администрации Кондопожского муниципального района.

Суд обязал кондопожскую администрацию привести дорогу до Викшицы в нормативное состояние, очистить обочины от кустарника, обустроить водопропускные трубы, обустроить кюветы. Решение было вынесено 27 июня 2022 года.

В связи с тем, что проведение работ требовало значительных средств, суд пошел навстречу районной администрации и дал год, чтобы привести дрогу в технически нормальное состояние. Работы администрация должна была завершить до 30 июня 2023 года.

Решение суда администрация Кондопожского района так и не исполнила. В конце июня 2023 года Макарова обратилась в полицию, чтобы зафиксировать, в каком состоянии находится автодорога.

28 июня сотрудник ГИБДД обследовал состояние автодороги до Викшицы и пришел к выводу, что дорога не соответствует предъявляемым требованиям и угрожает безопасности дорожного движения. Получив официальный ответ из МВД по РК, Любовь Макарова обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

«Больше всего меня возмущает, что решение суда было вынесено в июне прошлого года. И с тех пор ничего не сделано. Я понимаю, что на восстановление дороги необходима внушительная сумма. Понятно, что у районного бюджета таких денег нет. Республиканская власть отказывается принять дорогу в собственность и денег на ее восстановление не выделяет. Но после вынесения решения Верховного суда Карелии прошел целый год. Хоть бы что-то кондопожская администрация сделала, хоть бы десять метров кустарника вырубила, хоть бы сделала вид, что что-то сделала»,

- с трудом сдерживая эмоции, сказала Макарова.

По ее словам, в кондопожской администрации традиционно ссылаются на отсутствие средств. Единственно, отметила Любовь Макарова, прошедшей зимой дорогу регулярно чистили и по ней было легко проехать.

«Мы успокоились, думали, что и летом так будет. Но с марта только один раз прошел грейдер. Я подозревают, что администрация на лето не заключила даже договор на обслуживание дороги»,

- добавила она.

На днях ей должны выдать исполнительный лист, с которым женщина собирается направиться в службу судебных приставов. Правда, особой надежды на перемены к лучшему она не питает. Чиновники в нашей стране давно научились обходить судебные решения, ссылаясь на отсутствие денег.

Разговоры о дефиците средств давно превратились в общераспространенную, но неубедительную отговорку. Почему-то на странные проекты с сомнительным социальным выхлопом деньги, как правило, находится.

Взять хотя бы недавний скандал, связанный со строительством за счет республиканского бюджета дороги к частному отелю, который крупная корпорация АФК «Система» возвела недалеко от Сегежи. В феврале 2023 года министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергей Щебекин сообщил, что общая стоимость работ составит 370 миллионов рублей, или почти на 100 миллионов рублей больше, чем планировалось изначально. После того как данный факт получил широкую огласку, средства на строительство дороги, которая ведет исключительно к частному туристическому объекту, были сокращены на 86,7 миллиона рублей.

Это к вопросу о приоритетах. Пока жители Викшицы годами добиваются, чтобы в XXI веке к ним в деревню провели электричество и засыпали ямы на дороге, из республиканского бюджета выделяют сотни миллионов рублей на строительство дороги к частной гостинице. И ничего, как будто так и нужно.

С очень большой натяжкой можно было бы согласиться, что подобные проекты нуждаются в поддержке из республиканского бюджета. Но только после того, когда в республике решены все острые социальные вопросы, дороги отремонтированы, электроэнергия проведена, очистные построены, авариные дома расселены. Увы, в Карелии богатым корпорациям строят за бюджетные средства новые дороги, а бедным жителям деревни объясняют, что на местные кюветы денег не осталось.