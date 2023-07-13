Пожарный десант из Карелии отправился в Свердловскую область

На помощь в тушении лесных пожаров в Свердловскую область отправились 30 десантников-пожарных и парашютистов-пожарных из Кемского, Калевальского, Муезерского, Сегежского, Медвежьегорского, Сортавальского районов и Петрозаводска.

Сложная пожароопасная обстановка установилась в регионе. В Свердловской области температура воздуха выше 40 градусов, скорость ветра больше 20 м/с.

Пожарами охвачены почти 4 тыс. га лесов, в Невьянском городском округе введен режим ЧС, огонь перекинулся на село Шайдуриха, сгорело 41 строение, известно, как минимум об одном погибшем. // фото freepik.com