13 июля 2023, 17:09
Пожарный десант из Карелии отправился в Свердловскую область
Жара установилась в Свердловской области, в одном населенном пункте из-за пожаров ввели режим ЧС
На помощь в тушении лесных пожаров в Свердловскую область отправились 30 десантников-пожарных и парашютистов-пожарных из Кемского, Калевальского, Муезерского, Сегежского, Медвежьегорского, Сортавальского районов и Петрозаводска.
Сложная пожароопасная обстановка установилась в регионе. В Свердловской области температура воздуха выше 40 градусов, скорость ветра больше 20 м/с.
Пожарами охвачены почти 4 тыс. га лесов, в Невьянском городском округе введен режим ЧС, огонь перекинулся на село Шайдуриха, сгорело 41 строение, известно, как минимум об одном погибшем. // фото freepik.com