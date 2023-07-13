266 человек уже стали кандидатами на муниципальных выборах в Карелии

В Карелии до 24 июля включительно продолжается выдвижение кандидатов на муниципальных выборах, которые пройдут 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Всего в республике распределят 23 должности глав поселений и 467 депутатских мандатов.

По состоянию на 13 июля документы о выдвижении подали 266 человек. Среди претендентов на депутатские мандаты двое идут как самовыдвиженцы, 247 представляют «Единую Россию», еще один – «Яблоко».Побороться за должности глав поселений решили пока 16 человек. 14 из них выдвигаются от «Единой России», двое – от «Партии Возрождения России».

Выборы пройдут в том числе в трех вновь образованных муниципальных округах Карелии – Беломорском, Питкярантском и Сегежском, жители которых изберут первые советы депутатов. Здесь впервые во всей республике голосование пройдет не только в традиционной форме, но и в форме дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Заявление об участии в ДЭГ можно подать на госуслугах с 24 июля по 4 сентября.

В Беломорском округе на сегодня выдвинулись 15 кандидатов, в Питкярантском округе – 8 кандидатов, в Сегежском – 19 кандидатов. Все они представляют партию «Единая Россия».

Избирательные кампании муниципального уровня также пройдут в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском районах. Узнать, запланировано ли голосование в вашем населенном пункте, можно на сайте карельского Избиркома или на ресурсах ЦИК РФ.