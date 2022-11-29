Жители домов по улице Московская жалуются на разрытый бульвар

В редакцию «Петрозаводск говорит» обратились возмущенные жители домов по улице Московская: «на Бульваре Победы опять копают, все время там что-то ремонтируют, не пройти-не проехать, когда уже все это закончится».

С вопросами мы обратились в городскую администрацию и в «ПКС-Водоканал», чьи подрядчики ведут работы. Там напомнили, что начался первый этап комплексного развития Октябрьского района — замена изношенных водопроводных и канализационных труб.

До конца 2023 года поменяют почти 12 километров коммуникаций. Жителям этого микрорайона стоит потерпеть, ведь в итоге они получат новые системы водоснабжения и водоотведения.

Что касается конкретного участка — Бульвара Победы — то в компании «ПКС-Водоканал» сообщили, что работы должны завершиться в течение двух недель. // фото «Петрозаводск говорит»