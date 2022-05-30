Жителей Зареки предупредили об отключении электричества

В петрозаводском микрорайоне Зарека 1 июня будут проводиться работы на трансформаторной подстанции. В связи с этим ряд домов останутся без электричества с 9 до 13 часов, сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Отключение электроэнергии коснется зданий на улицах Коммунистов, Чернышевского и Державина.

Энергетики принесли извинения горожанам за временные неудобства. Фото: pixabay.com/Morgan4uall