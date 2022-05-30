В юниорском КВН лидирует сборная петрозаводских школ

В Петрозаводске подвели итоги сезона юниорской лиги КВН Карелии. За лидерство в финале боролись 12 команд. Право называться самыми веселыми и находчивыми отстаивали школьники Петрозаводска, Сегежи и Пудожа. По решению жюри победителем игры стала сборная петрозаводских школ «Лаваш из двух Маш».

Также в карельской столице состоялся большой финал сезона. Здесь за чемпионский титул боролись восемь команд, представляющих Петрозаводск и районы республики. По итогам конкурсных выступлений победителем игры стала команда КВН «Охотники за удачей» (Суоярви). Второе место досталось «СуПкультура» (Петрозаводск). Бронзу завоевали кадеты из «Какого Щорса?!» (Петрозаводск).

Ключевые мероприятия проекта «КВН в школе» в республике реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Фото: petrozavodsk-mo.ru.