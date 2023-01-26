Жителей Заозерья оставили на обочине

В Заозерье, сразу за наплавным мостом через Логмозерский пролив, местные жители лишились остановки. Водителям пригородных автобусов с недавних пор запретили высаживать людей у знака «Заозерье». Из-за этого некоторым приходится идти домой порой по несколько километров вдоль плохо освещенной дороги, на части которой нет ни освещения, ни тротуара, а движение машин весьма активное.

За помощью жители Прионежского района, которые ранее писали в разные инстанции и прокуратуру, обратились к президентскому движению в Карелии, а те попросили карельский Минтранс восстановить удобную для жителей Заозерье автобусную остановку.

По информации ОНФ, причин, по которым в районе улицы Наволокская перестал останавливаться автобус, много. В частности, под остановку не отведена земля, нет проектно-сметной документации, нет денег и небезопасно. По словам заозерцев, сделать проектно-сметную документацию для строительства остановки обещали в 2022 году. В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начался ремонт региональной трассы Соломенное – Ялгуба – Суйсарь, которая прилегает к остановке. Дорогу отремонтировали, а остановку так и не сделали.

В Минтрансе активистам сообщили, что сейчас прорабатывается организация автобусных остановок на дороге Соломенное – Ялгуба – Суйсарь в Заозерье, в том числе выделение дополнительных участков под них.

Чиновникам еще требуется разработать проектно-сметную документацию, рассчитать стоимость, после чего прояснятся и сроки реализации проекта. В ОНФ добавили, что включить документацию в план проектно-изыскательских работ на 2023-2024 гг. планируется до 1 мая 2023 года. Активисты президентского движения пообещали проследить за ситуацией. Но вопрос, как людям добираться до дома сейчас, никуда не делся.

«Если уж так назрела необходимость в запрете небезопасной остановки, то жителям, пользующимся общественным транспортом, надо что-то предложить взамен, а не бросать их на обочине дороги. Поэтому мы вновь обращаемся к властям с просьбой оперативно найти решение возникшей проблемы, а также как можно раньше начать разработку проектно-сметной документации и выполнение работ», - сказала руководитель регионального исполкома ОНФ Екатерина Филатова. // фото пресс-центр ОНФ