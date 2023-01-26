В Карелии планируют ликвидировать все скотомогильники

За последние шесть лет в регионе ликвидировано 49 скотомогильников. К 2026 году планируется избавиться от всех бесхозяных мест для захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, сообщили в пресс-службе Министерства сельского и рыбного хозяйства

В настоящее время захоронения в биотермические ямы не отвечает требованиям экологической безопасности и законодательным трендам. То есть, закапывание в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты запрещается. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, контроль за ветеринарно-санитарным состоянием оставшихся скотомогильников дважды в год проводят ветспециалисты. При необходимости они принимают оперативные меры по устранению нарушений требований биологической безопасности. // фото: mcx.gov.karelia.ru.