«Власти решили извести жителей Заозерья»

Текст: Елена Малишевская

Люди, проживающие в районе Петрушин Наволок с. Заозерья и близ него (знак «Петрозаводск»), на Громовской стороне микрорайона Соломенное, пользующиеся общественным транспортом, с удивлением узнали от водителей автобусов, что за проезд они теперь должны платить 85 рублей. В прошлом году остановка "Петрушин наволок" чудесным образом входила в черту города, и билет стоил 35 рублей. В 2023 году остановка в одночасье стала пригородной, рост стоимости проезда составил 142 процента.

Вот та самая остановка: когда ремонтировали дорожное покрытие, знак «Петрозаводск» перенесли, табличка «Заозерье» при этом осталась на месте. Остановка между двумя знаками — чья? В "Карелавтотрансе" считают, что заозерская. Еще бы, такая прибыль от продажи билетов.

Жители Заозерья и части Соломенного крайне возмущены таким отношением к себе. Готовы к активным действиям, к которым им не привыкать: в декабре они уже отправили открытое письмо в различные органы власти и несколько писем в прокуратуру с требованием обустроить безопасную остановку. Сегодня в своих пабликах и чатах они призывают друг друга активнее бороться за свои права.

«Не платите 85 рублей! Это черта города, уже городская остановка, должны брать 35 рублей. Если мы так и будем молчать, вопрос не решится, нужно жаловаться и ругаться».

«Может, выбранные депутаты уже займутся своими прямыми обязанностями: разбираться, что куда относится? Если к городу, то проезд 35, если к селу - то обустраивайте освещение, тротуары, чтобы можно было ходить по Ялгубскому шоссе».

Самые активные написали и министру транспорта Карелии Сергею Щебекину. Ответил быстро, но перевел стрелки на других:

«Перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам. Перевозчик самостоятельно определяет стоимость проезда исходя из экономической целесообразности. По факту повышения цен информацию вы можете направить в Карельское УФАС России для принятия мер реагирования».

Почему наши власти — городские и республиканские — ничего не решают в сфере общественного транспорта? Очень удобная формулировка: нерегулируемые тарифы. На них списывается все. Почему же в других городах все получается?

«Были в Мурманске. Мало того что транспорт идеально по времени ходит, можно часы сверять. Проезд 35 рублей сейчас, 37 рублей с 1 февраля. Это такое "повышение" у них. И то народ негодует. Проездные билеты на все виды транспорта, льготы для школьников, студентов, пенсионеров. Продуманные маршруты. Новые остановки внедряются - просторные, застекленные, с освещением и электронным табло внутри! В ПТЗ 50 рублей - за что? Ау, администрация, которая "ничего не может с этим сделать", вам не стыдно?! А остановки? Это же просто позорище!».

Транспортная проблема давно уже номер один в крупнейших петрозаводских сообществах в социальных сетях. Судя по комментариям, ни на одном маршруте нет абсолютно довольных пассажиров. Горожане ищут способы борьбы с алчными и нерадивыми водителями. Раз уж у властей нет «рычагов влияния», придумывают свои.

«Предлагаю всем жителям нашего города прекратить расплачиваться в автобусах наличкой. Всегда задавалась вопросом, куда идут эти деньги, ведь билет не выдают. Налоги с этих денег явно тоже не платят. Везде развешаны объявления: просьба оплачивать наличкой. И ладно бы, если бы транспорт работал хорошо. А то получается, что мы и страдаем от перевозчиков и сами же позволяем им на нас наживаться. Хоть какой-то рычаг давления на них будет. А если наличкой, то будь любезен билет пробить».

Что касается жителей Заозерья и Соломенного: информацию по факту повышения стоимости проезда в Карельское УФАС России они, конечно, отправят. Будет ли толк?



Очень тревожно за бабушек и мам с маленькими детьми, которые живут по ту сторону Соломенского моста. Идут пешком, если нужно попасть в амбулаторию, магазин, школу, на почту. Хоть бы тротуары почистили. А еще, говорят, на улице Родниковой уже несколько дней не горят фонари. Проверяют на выживаемость, не иначе. // Фото: Светлана Яловицына, группа "Подслушано в ПТЗ".