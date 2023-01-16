Малообеспеченные семьи могут получать пособие из средств маткапитала

Начиная с января малообеспеченные семьи, в которых есть ребенок в возрасте до трех лет, могут получать ежемесячное пособие из средств маткапитала, сообщает портал Объясняем.рф.

При этом уточняется, что для разрешения выплаты размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе. А сама выплата равна региональному прожиточному минимуму для детей.

Также отмечается, если подать заявление в первые шесть месяцев, то ее назначат со дня рождения ребенка, если позднее – с месяца обращения. Для этого достаточно обратиться в местное МФЦ или отделении Социального фонда России. Процедуру можно пройти и на портале Госуслуги. // Фото: freepik.