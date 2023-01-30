Жителей Питкярантского района предупредили о взрывах

Взрывы прогремят в понедельник и вторник в месторождении «Лупикко-2» в Питкярантском районе. О взрывных работах жителей района и Карелии предупредила местная администрация.

Взрывные работы будут проводиться 30 и 31 января с 10:00 до 20:00. О начале работ предупредят звуковым сигналом.

По периметру опасной зоны и на подъездах выставят постовых. // изображение из группы администрации Питкярантского района ВК