В мэрии ответили, когда восстановят подсветку на монументе на Кирова

В районе стелы городу воинской славы в центре Петрозаводска не первый день царит мрак. Вопрос с ее освещением прозвучал сегодня во время традиционной планерки в администрации карельской столицы.

По словам замглавы Петрозаводска Юлии Мизинковой, подрядная организация устранит неполадки с кабельной линией по гарантии. Сейчас проводить земляные работы пока невозможно, но когда позволит погода, тогда эти работы проведут. Мизинкова предположила, что к весне освещение в районе памятника будет восстановлено.

Стела была торжественно открыта 30 сентября 2020 года. Петрозаводск стал городом воинской славы в 2015 году. Звание он получил за мужество, стойкость, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества. // фото пресс-службы правительства РК