Глыба льда опасно свисает с крыши в Петрозаводске

Опасная ситуация создалась около одного из домов по улице Калинина. Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Прямо над вторым подъездом дома № 34в огромная ледяная глыба свисает с кровли.

- Будьте внимательны и осторожны!

– предупредили горожан.

Информацию передали для проверки в обслуживающую этот дом управляющую организацию. Теперь «Монтажная эксплуатационная компания» должна устранить опасность. // фото: congerdesign/ pixabay.com