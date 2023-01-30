30 января 2023, 10:30
Глыба льда опасно свисает с крыши в Петрозаводске
Горожан предупредили, что надо ходить осторожно
Опасная ситуация создалась около одного из домов по улице Калинина. Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Прямо над вторым подъездом дома № 34в огромная ледяная глыба свисает с кровли.
- Будьте внимательны и осторожны!
– предупредили горожан.
Информацию передали для проверки в обслуживающую этот дом управляющую организацию. Теперь «Монтажная эксплуатационная компания» должна устранить опасность. // фото: congerdesign/ pixabay.com