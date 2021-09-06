Жителей Петрозаводска пригласили принять участие в озеленении города

Неравнодушных горожан пригласили присоединиться к мероприятиям по озеленению Петрозаводска. На текущей неделе мэрия запланировала сразу две таких акции.

Одна из них пройдет в Первомайском районе, а другая – на Ключевой. Во вторник, 7 сентября, горожан ждут в 16:30 на аллее Дружбы. Сажать декоративные кустарники и рябины будут со стороны улицы Кемской.

Озеленением займутся улицы сотрудники управления экологии и благоустройства, но ждут всех горожан. Им выдадут перчатки и необходимый инвентарь. Специалисты управления проведут мастер-класс по посадке растений и уходу за ними.

Еще одно мероприятие состоится 10 сентября. На улице Железнодорожной в 16.00 будут сажать лиственные деревья. Их собираются высадить на магистральном газоне более 20. // Фото: источник