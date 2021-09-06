Компания в Петрозаводске целый год не платила сотруднику зарплату

Один из работодателей Карелии в течение года не платил своему сотруднику. По этому факту возбудили уголовное дело и ведут расследование, сообщили в СУ СКР по Карелии.

Предварительно следователи установили, что руководство зарегистрированного в Петрозаводске общества с ограниченной ответственностью с 1 сентября 20290 года не платило своему работнику.

При этом коммерческую деятельность компания осуществляла, так что производить выплаты своевременно и полностью вполне могла, считают в СКР по республике.

В том, что сотрудник не получал денег, в следкоме видят корыстную заинтересованность работодателя. Речь идет о сумме не менее 800 тысяч рублей. // Фото: Olga1205/Pixabay