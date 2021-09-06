Водителей в Петрозаводске во вторник ждут массовые проверки

Вечером 7 сентября, автоинспекторы проведут очередное профилактическое мероприятие в Петрозаводске. В пресс-службе Госавтоинспекции карельской столицы сообщили, что будут проверять водителей на трезвость.

Рейд «Контроль трезвости» во вторник будет массовым, поэтому автомобилистов настоятельно попросили не нарушать закон и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Напомним, за подобное нарушение полагается штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность. // Фото: источник