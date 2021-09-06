Жители Сегежи возмущены состоянием площадок в детских садах

Жителей республики возмущает состояние площадок для прогулок в детских садах. В частности, фото такой площадки в Сегеже разместила в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте одна из подписчиц.

Эльвира Мосягина не может понять, почему воспитанники садиков должны проводить время в ужасных условиях. На опубликованной женщиной фотографии действительно удручающая картина. Территория без скамеек и песочницы, нет игрового оборудования, все запущено.

«Вот такая чудная картина - а это, между прочим, детская площадка в саду № 12 города Сегежи», - написала горожанка.

Впрочем, она отметила, что такая проблема существует в садах по всей Карелии.

«Почему не финансируют из бюджета детские сады на приобретение скамеек, столов, песочницы, качелей? Почему дети должны гулять не на площадке, обустроенной для этого, а попросту в помойке!!!! Неужели вам наплевать на детей???», - обратилась она к властям.

Другие пользователи паблика согласились с женщиной, но напомнили, что некоторые здания разваливаются до кирпичей, что уж говорить о площадках. // Фото: источник