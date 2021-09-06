В «Скандинавии» на Древлянке открылся медицинский кабинет

Медицинская помощь стала доступнее для жителей Древлянки. В ЖК «Скандинавия» на территории микрорайона открылся медкабинет, сообщили в правительстве Карелии.

В подразделении городской поликлиники №1 на Скандинавском проезде, 6 пока работает один врач.

Однако скоро принимать пациентов будут два специалиста, рассказала и.о. главврача поликлиники Наталья Прищепа. Она отметила, что медицинскую помощь здесь планируют оказывать и детям, вопрос об этом сейчас рассматривают.

В медкабинете будут также выполнять ряд диагностических исследований, забирать кровь для анализов. Все необходимое оборудование для этого есть.

Проект по организации офиса врача общей практики в новых больших микрорайонах города является пилотным. Но власти республики хотят распространить его. // Фото: источник