Жителей Петрозаводска пригласили на полумарафон с котами

В первый день мая в карельской столице пройдет Петрозаводский полумарафон. Регистрация на мероприятие уже открыта, сообщили в Минспорта Карелии.

В программе забеги на 21, 10 и 5 км, детские старты на 200 и 400 м, скандинавская ходьба, развлекательная программа и танцевальные выступления.

В рамках Петрозаводского полумарафона впервые в Карелии пройдёт фан-забег «Котокросс» - старт на небольшую дистанцию с котом в переноске или на поводке.

Старт и финиш будут располагаться в живописном местечке в Петровском саду на Каменной площади, а основная часть дистанции будет пролегать по Онежской набережной.

Все участники мероприятия получат эксклюзивные медали, а участники основных дистанций - набор карельских сувениров. Зарегистрироваться можно здесь. // Фото: Pexels/pixabay.com