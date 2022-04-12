Каратисты из Карелии показали отличные результаты на Первенстве России

Первенство России по всестилевому карате проходило с 6 по 11 мая в Орле. Соревнования собрали более 2000 участников из 57 регионов страны. Как прокомментировали результаты состязаний в министерстве образования и спорта, карельские каратисты показали отличные результаты.

Григорий Романенко стал победителем в двух видах программы – первое место в ОК-ката-ренгокай и первое место в двоеборье среди юниоров 16-17 лет. Станислав Мишкевич завоевал «серебро» среди юношей 14-15 лет, а Иван Сторожев – «бронзу» среди юниоров 16-17 лет.

Но не только юноши показали свою спортивные способности. Так, Диана Радченко завоевала две бронзовые медали в двух категориях среди девушек 14-15 лет. Фото: vk.com/minsportkarelia.