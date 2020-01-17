Жителей Карелии зовут подсчитать уток

Национальный парк «Водлозерский» приглашает жителей Карелии присоединиться к акции «Серая шейка» и подсчитать зимующих водоплавающих птиц.



Как сообщается в группе парка в соцсети, в Петрозаводске считать птиц будут на Лососинке вдоль «Зеленой тропы» в районе парка «Ямка» и стадиона «Юность».

Специалисты парка познакомят участников акции с зимующими водоплавающими края, расскажут, чем кормить птиц зимой. В рамках акции «Серая шейка» также проводится фотоконкурс на лучшее «Утиное селфи».



Участников приглашают 18 января в 14 у Заводского моста в парке «Ямка» (ближайший адрес для ориентира - Литейная площадь, 3).