17 января 2020, 07:38
Соцсети

Танцы паука на льду, набухшие почки и жар-птица: занятные кадры недели

Обзор фото и видео, которыми делились жители и гости Карелии в соцсетях

 

главное фото Игоря Подгорного

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