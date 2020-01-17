17 января 2020, 07:38 Соцсети Танцы паука на льду, набухшие почки и жар-птица: занятные кадры недели Обзор фото и видео, которыми делились жители и гости Карелии в соцсетях главное фото Игоря Подгорного Ранее в этом сюжете: Петрозаводск при Собянине и попы на трассе: занятные кадры недели Общество 1,438 Комментарии подробнее... Кувшинки-хамелеоны, влюбленный мост и чайки: занятные кадры недели Соцсети 782 Комментарии подробнее... Тяжелая страсть, ледяной кайф, великан и птичка: занятные кадры недели Общество 699 Комментарии подробнее... Бобры, фиалки и оптимистичные чиновники: занятные кадры недели Общество 492 Комментарии подробнее... Пуск ракеты, королева грез и мужик на проводах: заметные кадры недели Общество 473 Комментарии подробнее... Гигантская рогатка и челлендж с голой попой: занятные кадры недели 18+ Общество 1,081 Комментарии подробнее... Козел, монах и салют над Ладогой: самые любопытные кадры недели Общество 829 Комментарии подробнее... Кровавая Луна, купание коня и гриб-гигант: самые занятные кадры недели Общество 851 Комментарии подробнее... Любовь-морковь, поиск мужа и сурикаты: самые занятные кадры недели Общество 753 Комментарии подробнее... Обсудить просмотр 161279 Метки: занятные кадрызанимательные кадрыСоцсетиПетрозаводскКарелия View the discussion thread.