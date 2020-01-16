Истощенную рысь успешно сняли с дерева в Олонце

Операция по спасению дикого зверя развернулась в Олонце.

Напомним, сегодня днем олончане заметили, что на дереве недалеко от перекрестка улиц Карла Маркса и Урицкого сидит рысь. Предполагалось, что хищник забрел в город в поисках пищи, но испугался машин и собак и не смог слезть с дерева.

Как сообщает группа «Республика Карелия», охотинспекторам удалось снять животное с дерева без применения снотворного. Сейчас рысь находится под присмотром местного охотоведа. Животное сильно истощено. Его откормят, дадут возможность прийти в себя после пережитого стресса, а затем выпустят в лес.



О выходе диких животных к населенным пунктам необходимо сообщать по телефонам: +7(921)222-05-25, +7(921)457-13-18.

Фото: Алексея Фариева