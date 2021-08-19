Жителей Карелии просят сообщать о несанкционированных свалках

В следующий понедельник, 23 августа, сотрудники Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры будет дежурить на «горячих» телефонах. Жителей республики попросили сообщать о незаконных свалках, рассказали в прокуратуре Карелии.

«Горячая линия» стартует в 09:00 и завершится в 17:00. Перерыв в приеме звонков сделают с 13:00 до 14:00, то есть на час.

Граждан просят рассказывать, если они знают места несанкционированного складирования мусора.

Принимать звонки будут три сотрудника надзорного ведомства. Телефоны, по которым можно сообщить о свалках, указаны на официальном сайте карельской прокуратуры. // Фото: PDPics/Pixabay