Жильцам дома в Кеми пришлось самим платить за поверку общего счетчика

Один из жителей Кеми обратился в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию. Она так долго не принимала мер к поверке общедомового счетчика тепловой энергии, что жильцам дома пришлось самим заключать соответствующий договор.

Собственники квартир оплатили услуги обслуживающей организации и хотели вернуть деньги. Прокуратура Кемского района внесла представление об устранении нарушений закона руководителю УК.

В результате управляющая компания обратилась в единый расчетный центр с заявлением о перерасчете платы за техобслуживание собственникам многоквартирного дома.

Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. // Фото: poverimpribor