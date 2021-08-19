19 августа 2021, 19:21
Жильцам дома в Кеми пришлось самим платить за поверку общего счетчика
Прокуратура добилась, чтобы управляющая компания сделала жителям перерасчет платы за техобслуживание
Один из жителей Кеми обратился в прокуратуру с жалобой на управляющую компанию. Она так долго не принимала мер к поверке общедомового счетчика тепловой энергии, что жильцам дома пришлось самим заключать соответствующий договор.
Собственники квартир оплатили услуги обслуживающей организации и хотели вернуть деньги. Прокуратура Кемского района внесла представление об устранении нарушений закона руководителю УК.
В результате управляющая компания обратилась в единый расчетный центр с заявлением о перерасчете платы за техобслуживание собственникам многоквартирного дома.
Виновного привлекли к дисциплинарной ответственности. // Фото: poverimpribor