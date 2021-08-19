Филиал поликлиники в Сулажгоре откроется до конца августа

В филиале поликлиники в Сулажгоре продолжаются ремонтные работы. По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, ремонт идет полным ходом и скоро будет завершен.

В данный момент обустраивают входную зону, там предусмотрели место для колясок. Уже поставили новые двери, стены красят в приятные для глаз спокойные тона, закупают новую мебель.

«Средства, сэкономленные при проведении ремонта в основном здании, расходуются с умом», - отметил Охлопков.

Он также назвал главврача первой детской поликлиники Надежду Дрейзис примером руководителя, по-настоящему заботящегося о пациентах.

«Уже сейчас видно, что при ремонте филиала продумали все для комфортного пребывания посетителей – и условия ожидания приема, и маршрутизацию, и навигацию», - заявил глава Минздрава Карелии.

Филиал должен открыться 30 августа. // Фото: Яндекс.Карты