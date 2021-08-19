19 августа 2021, 17:51
Водитель получил крупный штраф за неправильную перевозку ребенка
Госавтоинспекция провела рейд на парковке «Лотос Плазы»
На парковке торгового комплекса «Лотос Плаза» сотрудники ГИБДД провели рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе мероприятия пресечено одно нарушение правил перевозки: 11-летний мальчик на заднем сидении автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности.
В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. Нарушителю предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД