Водитель получил крупный штраф за неправильную перевозку ребенка

На парковке торгового комплекса «Лотос Плаза» сотрудники ГИБДД провели рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия пресечено одно нарушение правил перевозки: 11-летний мальчик на заднем сидении автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя вынесено постановление об административном правонарушении. Нарушителю предстоит заплатить штраф в размере 3000 рублей. Фото ГИБДД