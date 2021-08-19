Игровые комплексы и другое оборудование установят в Петрозаводске

В зонах отдыха и на других общественных территориях Петрозаводска до окончания октября установят различное оборудование. В мэрии сообщили, что уже заключили контракт на три миллиона рублей.

В разных районах города поставят урны, скамейки, игровые комплексы, ограждения, информационные стенды. В частности, по заявкам жителей Петрозаводска разместят больше двух трех десятков урн и двух десятков скамеек.

На спортивных и детских площадках оборудуют стенды с информацией о правилах поведения и номерами для вызова экстренных служб. Взамен двух игровых комплексов, которые демонтировали из-за аварийного состояния, установят новые. На маятниковых качелях заменят поврежденные и оборванные подвесы.

На территории Машезерского сквера на Голиковке собираются установить песочницу с беседкой и другими элементами, маятниковые качели, большой игровой комплекс и ограждения.

На бульваре Победы выровняют территорию детской площадки и смонтируют песочницу. В Бородинском сквере на Зареке установят ограждения и симулятор скейтборда для тренировок. // Фото: Free-Photos/Pixabay