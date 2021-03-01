Жителей Карелии приглашают участвовать в международном фотоконкурсе

Жителей республики приглашают участвовать в международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах», сообщает паблик «Министерство культуры Республики Карелия».

Проект должен помочь демонстрации и сохранению многообразия культуры народов России через национальный костюм.

К участию в конкурсе приглашаются мамы и дети, а также папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте www.ethno-photo.com в соответствии с требованиями к оформлению конкурсного материала. Заявки принимаются до 25 августа 2021 года

15 сентября 2021 года на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com будут объявлены 150 Финалистов и 20 Победителей. Лауреаты и победители конкурса приглашаются на церемонию открытия выставки. Победители награждаются кубками и дипломами.

Дополнительная информация по телефонам: +7 (967) 148-38-32, +7 (968) 441-84-51, e-mail: ethno-photo@yandex.ru

Фото из группы Министерство культуры Республики Карелия