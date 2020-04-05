Жителей Карелии приглашают сегодня сварить суп онлайн

Российское движение школьников (РШД) намерено 5 апреля, в международный день супа, установить рекорд страны по приготовлению супа онлайн. Призыв к детям и родителям поддержать идею содержится в паблике движения.

«Поддержи рекорд России! В это воскресенье, в Международный день супа, РДШ будет устанавливать рекорд России по приготовлению супа онлайн! Мы сможем это сделать только общими усилиями, поэтому присоединяйся сам и зови маму!»,

- пишут организаторы.

В сообщении уточняется, что видео приготовления супа должно быть выложено в соцсетях именно сегодня, 5 апреля, иначе не зачтется. В нем также должно быть обязательно видно, кто готовит суп и непосредственно кастрюля. А вот длительность ролика - не ограничена.

Остальные инструкции читаем здесь.