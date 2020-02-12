12 февраля 2020, 09:53
День из жизни

Петрозаводчан приглашают принять участие во флешмобе к 23 февраля

«Прикладной флешмоб» для всех желающих организует молодежный центр «Смена»

13 февраля молодежный центр «Смена» организует «прикладной флешмоб» для всех желающих. Мастер-классы «Открытка солдату» будут посвящены Дню защитника Отечества, рассказали в пресс-центре администрации Петрозаводска. 

Их проведут в молодежных клубах Петрозаводска. 18 февраля организаторы акции подарят эти открытки солдатам, которые служат сейчас в воинской части № 55443 (Томицы).

Расписание мастер-классов можно посмотреть здесь.

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Метки: 
23 февраля
флешмоб
солдаты
администрация Петрозаводска
открытки