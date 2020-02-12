12 февраля 2020, 09:53
Петрозаводчан приглашают принять участие во флешмобе к 23 февраля
«Прикладной флешмоб» для всех желающих организует молодежный центр «Смена»
13 февраля молодежный центр «Смена» организует «прикладной флешмоб» для всех желающих. Мастер-классы «Открытка солдату» будут посвящены Дню защитника Отечества, рассказали в пресс-центре администрации Петрозаводска.
Их проведут в молодежных клубах Петрозаводска. 18 февраля организаторы акции подарят эти открытки солдатам, которые служат сейчас в воинской части № 55443 (Томицы).
Расписание мастер-классов можно посмотреть здесь.